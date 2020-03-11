Pursaklar Belediyesinde korona virüsü ile mücadele eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesinde korona virüsü ile mücadele eğitimi - Son Dakika

Pursaklar Belediyesinde korona virüsü ile mücadele eğitimi

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Pursaklar Belediyesi personeline korona virüsü eğitimi verildi.

Pursaklar Belediyesinde korona virüsü ile mücadele eğitimi, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Pursaklar Belediyesi personeline korona virüsü eğitimi verildi.


Pursaklar Belediyesi Meclis salonunda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek, belediye personeline korona virüsten korunma önlemleri hakkında eğitim semineri verildi. Korona virüsünün bulaşma ve klinik özelliklerine değinen Dr. Özlem Sarıca Saraçoğlu, "Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Wuhan Deniz Ürünleri Pazarında satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilmiştir. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu görülmüştür. Ortalama kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:02 Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ön rapor hazırlandı
19:02 İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak
19:02 Afyonkarahisar'da "İsa'nın Son Yemeği" tablosunu satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
19:02 Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti
19:02 Slovakya'da gazeteci cinayeti sanığından rüşvet aldıkları iddiasıyla 13 hakime gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:07:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pursaklar Belediyesinde korona virüsü ile mücadele eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]