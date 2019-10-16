Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesinden eğitime ve spora destek
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesinden eğitime ve spora destek

Pursaklar Belediyesinden eğitime ve spora destek

52 dakika önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırılan halı sahanın açılışını minik öğrencilerle birlikte yaptı.

Pursaklar Belediyesinden eğitime ve spora destek, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırılan halı sahanın açılışını minik öğrencilerle birlikte yaptı.


Eğitime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırdığı halı sahanın açılışına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı. Törende öğrencilerle keyifli vakit geçiren Başkan Çetin, "Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlıyoruz. Eğitime, spora ve evlatlarımıza her zaman desteğimiz sürecek. Gençlerimizin sağlıklı, idealist ve hedefleri olan bireyler olabilmeleri için spora önem vermeye devam ediyoruz. Bu halı sahamızın da eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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