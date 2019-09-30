Pursaklar Belediyesinden hastaneye parke taşı uygulaması

Pursaklar Belediyesince ilçedeki Devlet Hastanesinin çevresindeki 2 bin metrekarelik alana motifli kilitli parke taşı uygulaması yapıldı.

Belediye tarafından Pursaklar Devlet Hastanesine vatandaşların konforlu ulaşımın sağlaması amacıyla çalışma yapıldı.

İlçe genelinde çevre, alt yapı ve yol çalışmalarını sürdüren belediye tarafından hastane önüne motifli kilitli parke taşı döşendi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşlara hizmet sunmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Tespit edilen yerlerde asfalt serim ve onarım işlemlerini, kilit parke, kaldırım, yama gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız daha güvenli ve konforlu bir Pursaklar." dedi.