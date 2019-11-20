Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesinden öğrencilere yardım
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesinden öğrencilere yardım - Son Dakika

Pursaklar Belediyesinden öğrencilere yardım

6 saat önce

Pursaklar Belediyesince maddi durumu yetersiz öğrencilere gelen talep üzerine eşya yardımı yapıldı.

Pursaklar Belediyesinden öğrencilere yardım, System.String[]

Pursaklar Belediyesince maddi durumu yetersiz öğrencilere gelen talep üzerine eşya yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı temelinde vatandaşın yanında olduğunu dile getirerek, bu kapsamda her zaman sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Kaynakları israf etmeyerek, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattıklarını ifade eden Çetin, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların yüzlerinde ufacık bir tebessüm oluşturabilmek ve yarına umutla bakmalarını sağlayabilmek için, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olacağız. İmkanlarımız el verdiği ölçüde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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