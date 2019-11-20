Pursaklar Belediyesinden öğrencilere yardım

Pursaklar Belediyesince maddi durumu yetersiz öğrencilere gelen talep üzerine eşya yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı temelinde vatandaşın yanında olduğunu dile getirerek, bu kapsamda her zaman sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Kaynakları israf etmeyerek, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattıklarını ifade eden Çetin, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların yüzlerinde ufacık bir tebessüm oluşturabilmek ve yarına umutla bakmalarını sağlayabilmek için, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olacağız. İmkanlarımız el verdiği ölçüde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.