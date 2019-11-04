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Pursaklar Belediyesinden örnek davranış

6 saat önce

Pursaklar'da evlerinin çatısı kullanılamaz halde olan ailenin komşuları tarafından belediyeye bildirilmesi üzerine evde tadilat çalışması başlatıldı.

Pursaklar Belediyesinden örnek davranış, System.String[]

Pursaklar'da evlerinin çatısı kullanılamaz halde olan ailenin komşuları tarafından belediyeye bildirilmesi üzerine evde tadilat çalışması başlatıldı.


Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşın su akıtan çatısı için çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattı. Kullanılamaz halde olan çatı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sökülerek, çatı tamiri ve evin avlusuna korkuluk yapıldı.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Zor durumda kalan vatandaşlarımızı gerek mahallesinde yaşayan komşuları, gerekse mahalle muhtarlarımız bize haber veriyor ve yardım talebinde bulunuluyor. Gelen talepler üzerine harekete geçen ilgili birimlerimiz, adreslerine giderek ön inceleme gerçekleştiriyor. Hemen sorunların çözümü noktasında hemşehrilerimize yardım elini uzatıyoruz. Genellikle yağışlı havalarda akıntısı olan evlerin çatı tamiratları, kapı ve pencere onarımları, badana boyası, bakım ve onarımdan geçirilmesi, tuvalet ve banyo eksikliklerinin giderilmesi, muhtaç ailelere yakacak ve giyim yardımında bulunulması, evinde hiçbir eşyası yoksa bunların temin edilmesi gibi pek çok yardım çalışmasını yapıyoruz. Tek gayemiz hemşehrilerimizin güne yüzlerinin gülerek uyanmasıdır" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Sirkeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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