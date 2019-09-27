Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesinden sağlık eğitimi
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Pursaklar Belediyesinden sağlık eğitimi

1 saat önce

Pursaklar'da kurum doktoru Bülent Kaymaz tarafından Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık bilgileri verildi.

Pursaklar Belediyesinden sağlık eğitimi, System.String[]

Pursaklar'da kurum doktoru Bülent Kaymaz tarafından Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık bilgileri verildi.


Hemşehrilerinin sağlığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren Pursaklar Belediyesi; Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık taraması yaparak bilgi verdi. Kurum doktoru Bülent Kaymaz'ın gerçekleştirdiği sağlık taramalarında genel sağlık bilgilerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşama dair bilgilendirme yapıldı. - ANKARA

Pursaklar, Kaymaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
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