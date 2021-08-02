Pursaklar Belediyesinden yangın mağdurlarına mobil aşevi desteği - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Osmaniye'ye mobil aşevi gönderdi.

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ülkenin dört bir yanından gelen yardım seferberliğine Pursaklar Belediyesinin desteği de büyüyerek devam ediyor. Yangın mağdurlarının yaralarını sarmaya çalışan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığı gıda yardımlarını Osmaniye'ye ulaştırırken, mobil aşevi de yangın bölgesinde mücadele eden kahramanlara hizmet ediyor.

"Mobil aşevimiz Osmaniye'de yangına müdahale eden kahramanlarımızın hizmetinde"

Osmaniye'de yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için, mobil aşevinin yemek dağıtımına başladığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlk etapta temel ihtiyaç malzemeleri olan su, yiyecek, içecek ve hijyen malzemelerini bölgeye sevk ettik. Osmaniye halkının yaralarını sarmak ve yangına müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için mobil aşevimiz de Osmaniye'de yangına müdahale eden kahramanlarımızın hizmetinde. Allah gücünüze güç katsın. Pursaklar'dan Osmaniye'ye selamlar" dedi. - ANKARA