Pursaklar Belediyesinden yol yenileme atağı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesinden yol yenileme atağı

07.05.2021 11:26
Pursaklar Belediyesinden yol yenileme atağı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Pursaklar Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Baharın gelişiyle birlikte ilçede ulaşım kalitesini artırmak için yol hamlesi başlatan Pursaklar Belediyesi, bir taraftan sokaklarda kilit parke taşı döşeme, sıcak asfalt çalışması yaparken, bir yanda da bozuk yollarda yenileme ve bakım işlemlerini hızlandırdı. Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının etkisini göstermesini fırsat bilip sahadaki çalışmalarına hız vererek, ilçe genelinde aciliyet durumuna göre belirlenen mahallelerde asfalt serimi, kilitli parke taşı döşeme ve hasar gören yollarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Asfalt serme ve bakım-onarım çalışmaları titizlikle yapılıyor"

Hedeflerinin Pursaklar halkının yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenle seyahat edebilmeleri için çalışıyoruz. Sokaklarımızda hasar gören yollarda tamirat çalışmalarına ekiplerimiz zaman kaybetmeden başladı. Aciliyet durumuna göre mahallelerimizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Asfalt serme ve bakım-onarım çalışmaları titizlikle yapılıyor. Tahrip olmuş bütün sokaklarımızı, program dahilinde yenileyeceğiz. Yolun durumuna göre, bazı yerlere yama, bazı yerlere asfalt, bazı yerlere de kilit taşı yapacağız. Daha güzel bir Pursaklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkililerinden ilçedeki cadde yollarının bozuk olması ile ilgili yapılan açıklamada, caddelerdeki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesinde olduğu için herhangi bir müdahale bulunulamadığı, vatandaşlardan gelen yoğun taleplerin Büyükşehir Belediyesine iletildiği bildirildi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesinden yol yenileme atağı
Pursaklar Belediyesinden yol yenileme atağı

Fen İşleri Müdürlüğü, Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesinden yol yenileme atağı - Son Dakika


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