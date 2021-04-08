Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu meclisten geçti - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda rapor, oy çokluğuyla meclisten geçti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Çetin, Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı yatırım, hizmet ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporunu hazırlanan sunum ile meclis üyelerine anlattı. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hizmet alanlarına kadar hayatın farklı birçok noktasında hizmet ürettiklerini belirten Çetin, "Son derece açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile hemşehrilerimizin gönüllerine hitap etmeye çalışıyoruz. Belediye bütçesini en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor, gereksiz harcama yapmıyoruz. Pursaklar'ı adından söz edilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ederek, gelecek güzel günlerde eserlerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz" dedi.

Pandemi ile yapılan mücadelenin yanı sıra geçen yıl hayata geçirilen projeler, devam eden çalışmaların anlatılmasının ardından faaliyet raporu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından rapor, İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

2020 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Ertuğrul Çetin, "Tüm zorluklara ve korona virüsten kaynaklı yaşanan olumsuzluklara rağmen son bir yıl içerisinde Pursaklar'ın değişimi ve gelişimi için önemli çalışmalar yürüttük. Bu süreçte canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, ilçemizi kalkındırmak adına yapılan her türlü projeye destek sunan meclis üyelerimize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA