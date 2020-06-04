Pursaklar'da

İlçenin her bölgesinde asfalt, beton, kilitli parke yol çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.



Korona virüs dolayısıyla temizlik, dezenfekte, hijyen, koruma tedbirleri ve bilgilendirme çalışmalarını öncelikli olarak yürüten Pursaklar Belediyesi, planlı çalışmalarını da eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in talimatları ile Pursaklar halkı için yolları daha konforlu hale getirmek üzere çalışan ekipler, ilçe sokaklarında kilitli parke yol, beton ve asfalt serimi çalışmalarına hız verdi. Pursaklar'ı trafik akışının sorunsuz işlediği sokaklar haline getiren belediye ekiplerinin bu konudaki başarısı vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor.



"Hemşehrilerimizi mağdur değil memnun edeceğiz"



İlçe genelinde bozuk yol kalmamasına özen gösterdiklerini belirten Çetin, "Başımızda pandemi gibi bir illet olmasına ve tüm hayatı olumsuz etkilemesine rağmen belediye olarak bütün yükümlülüklerimizi aksatmadan yerine getiriyoruz. Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Belirli bir program dahilinde Pursaklar'ın sokaklarını, ihtiyaç önceliğine göre tarayarak inceliyoruz. Yenilenmesi gereken yerleri en kısa süre içerisinde yenileyeceğiz. Hemşehrilerimizi mağdur değil memnun edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda hayatlarını sürdürmelerine, kaliteli yaşam olanaklarına sahip olmaları adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan belediye yetkilileri tarafından, kısa süre içinde binlerce metrekare asfalt serimi ve kilit yol çalışması gerçekleştirildiğini, yeni yolların asfaltlandığını ve tüm sokaklarda yıpranan yolların en kısa sürede yenileneceğini açıkladı. - ANKARA