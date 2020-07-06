Pursaklar'da açık alanda sergi - Son Dakika

Pursaklar'da açık alanda sergi

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri tarafından yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı sergi, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in katılımlarıyla açıldı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri tarafından yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı sergi, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in katılımlarıyla açıldı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri tarafından her yılsonu açılan sergi bu sene Hüma Sultan Hanım Evi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.


Ev hanımlarının boş vakitlerini değerlendirip yeni beceriler kazandığı ve aile bütçelerine katkı sağladığı el sanatları kursları, Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde devam ediyor. Kuran-ı Kerim, Çocuk gelişimi, Ahşap boyama, yağlı boya, kazaziye, pastacılık, dikiş, iğne oyası, karakalem, Arapça, bilgisayar, kuaförlük ve cilt bakımı gibi birçok kursun düzenlendiği, hanımların buluşma adresi olan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde birçok farklı branşta eğitim alan kadınlar, resim kurslarında da gösterdikleri başarıyı sergiyle taçlandırdı.


Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak ziyaret edilen sergi alanı vatandaşların beğenisine sunuldu.


Resim sergisinde yer alan eserleri inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, farklı branşlarda eğitim gören ve kurslarını başarıyla tamamlayan 65 kursiyere sertifikalarını takdim etti.


"Hanımevlerimizde Emekler Sanata Dönüştürülüyor"


Kursiyerlere Hanım Evlerinde Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile birlikte dolu dolu eğitim vermeye gayret gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Hanım evlerimizde yılsonu sergisi yapardık ama malumunuz ülkemizin geçirdiği Pandemi süreci nedeniyle bu sergileri artık sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık alanlarda gerçekleştiriyoruz. El emeği, göz nuru farklı teknikler kullanılarak yapılan bu eserlerin şimdi görücüye çıkma zamanı. Ben burada emeklerini esirgemeyen, emeklerini sanata dönüştüren kursiyerlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Özgür Ertuğrul, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da açık alanda sergi - Son Dakika
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