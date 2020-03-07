Pursaklar'da bayat ekmeklerle yemek yarışması - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, israfa dikkati çekmek ve yöresel yemekleri hatırlatmak amacıyla "Yöresel Yemek ve Bayat Ekmekten Yapılan Taze Lezzetler Yarışması"nın beşincisi düzenlendi.

Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki yarışmada kadınlar tarafından yapılan Türkiye'nin farklı yörelerine ait yemekler jürinin beğenisine sunuldu. Ayrıca bayat ekmeklerin değerlendirildiği kategoride de israfın önlenmesine yönelik yemekler hazırlandı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de yarışmayı bir süre izleyerek, yemeklerden tattı.

Yarışmanın koordinatörlerinden Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Mahmut Dolmacı, 144 kadın yarışmacının hünerlerini sergilediğini belirterek, "Bunu aslında insanları yarıştırmanın ötesinde sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bayat ekmeklerin geri dönüşümünü nasıl sağlarız, bunları yapıyoruz. Yöresel yemeklerde annelerimizin, bacılarımızın çok güzel yemekler yaptığını biliyoruz. Kaybolmuş yemeklerin ortaya çıkması için ve bunları Türk mutfağına kazandıralım diye çaba gösteriyoruz. Ödüller veriyoruz ama ödüller aslında insanları cezbetsin diye ama bana göre hepsi şampiyon, buraya gelmeleri büyük cesaret, burada 144 tane şampiyonumuz var." dedi.

Yarışmaya Kahramankazan ilçesinden katılan Efes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Atik ise engelli insanlara yönelik bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikte yer aldığını söyledi.

Özlem Atik, yarışmaya bayat ekmeklerden omaç köftesi yaparak katıldığını ve iddialı olduğunu ifade etti.