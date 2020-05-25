Pursaklar'da bayram coşkusu pencerelere taşındı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Ramazan bayramı coşkusunu, balkon ve pencerelere taşıdı.



Ramazan Bayramı bu yıl, korona virüs salgını nedeniyle her yıl olduğundan daha farklı kutlanıyor. Pursaklar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında, ilçe sakinlerine bayram heyecanını balkonlardan yaşattı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin dört bir yanını üstü açık otobüsle gezerek, ilçe sakinlerinin bayramını kutladı.



Sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlanan bayram programına İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve eşi Hacer Çetin, Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Otobüsle halkı selamlayan Başkan Çetin, verilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkarak parklarda nefes alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bayramlarını kutlayarak bayram şekeri ikram etti.



Bu zorlu süreci sabırla atlatarak bayramları bayram tadında geçirecekleri günlere ulaşacaklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Ramazan ayında sevdiklerimizle bir arada olamadık. İftar sofralarının bereketini paylaşamadık. Ama korona virüse karşı da belediye olarak elimizden geldiği kadar bütün tedbirlerimizi aldık. Ramazan Bayramı nedeniyle farklı bir çalışma yaparak evlerinde bulunan hemşehrilerimize bayram heyecanını yaşatmak için üstü açık otobüsle hareketli şarkılar çalarak, bayramın heyecanını sokaklara taşıdık. Bu bayram önce sağlık diyerek evlerimizde kalıyoruz. Daha güzel bayramlarda, daha güzel yarınlarda vatandaşlarımızla bir arada olacağız ancak şu anda evlerimizde kalıp, hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki bayramlarda yine bir arada oluruz. Ramazan Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen bayram programı bayram boyunca devam edecek. - ANKARA