Pursaklar'da belediye şefliği, iş arayanlarla işvereni buluşturuyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Şefliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde de iş arayanlar ile işverene hizmete devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, işsizlere iş imkanı sağlamaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Çalışılacak tek yerin belediyeler veya kamu kurumları olmadığına dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Son yıllarda özel sektörde de gayet güzel işlere imza atılıyor. Üniversiteyi bitiren veya bitirmeyen, mesleği olan veya olmayan hemşehrilerimize güzel iş imkanı sunuluyor. Pursaklar'da bulunan esnaflarımızla hep iletişim halinde olmayı sürdürüyoruz. Bizlerde belediye olarak vatandaşlarımızın bu süreci en az zararla atlatmaları ve onlara yeni iş imkanları sunmak için çaba sarf ediyoruz. İş arayanlar ile esnaflarımızı buluşturarak yeni istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. İstihdamın 2020 son çeyreğinde ve 2021 yılında yükselişe geçeceğine inanıyorum. Bu bağlamda vatandaşımızın yanında olan özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum."