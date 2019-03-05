Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da Belediyenin Asfalt Çalışmaları

Pursaklar'da Belediyenin Asfalt Çalışmaları

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi şubat ayında 56 sokağın asfalt ve yama işini tamamladı.

Pursaklar'da Belediyenin Asfalt Çalışmaları, System.String[]
Pursaklar Belediyesi şubat ayında 56 sokağın asfalt ve yama işini tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre belediye şubat ayı içerisinde 56 sokağın asfalt ve yama işini tamamlayarak, 2 bin 480 metre tül bordür ve bin 880 metre kare kilitli kaldırım taşı tamiri yaptı.

Açıklamada ayrıca, okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılandığı, park ve bahçelerin bakımının yapılarak, deforme olan bankların değiştirildiği, park aydınlatmalarının da yenilendiği kaydedildi.

Pursaklar genelinde sokak giriş çıkışlarına engelli rampası yapımına devam edildiği belirtilen şubat ayı raporunda, Saray Mahallesi'nde doğalgaz patlaması sonucu zarar gören binanın boya ve tamiratının da yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:46 Kaynak: AA

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