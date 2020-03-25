Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde - Son Dakika

Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve talepleri olan vatandaşlara anında cevap verebilmek için gece gündüz hizmet veriyor.

Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde, System.String[]

Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve talepleri olan vatandaşlara anında cevap verebilmek için gece gündüz hizmet veriyor.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in talimatları doğrultusunda korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Beyaz Masa'ya taleplerini bildiren vatandaşlar için ekipler seferber edildi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşlar, market,


eczane ve fırın gibi noktalardan temin edilecek ihtiyaçlarını Beyaz Masa'ya bildiriyor. Vatandaşlardan gelen istekler değerlendirilerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirilerek taleplere anında geri dönüş yapılıyor. Beyaz Masa tarafından alınan talep de anında saha ekiplerine bildiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yardıma muhtaç aileler ve vatandaşların istekleri doğrultusunda gerekli alışverişler yapılarak malzemeler evlerine teslim ediliyor.


"Evde kal Pursaklar"


Korona virüs salgınında en yüksek risk grubunun 65 yaş üstü vatandaşlar olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Bu süreçte vatandaşlarımızın da uyarıları hassasiyetle dikkate alması büyük önem arz etmektedir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, kendinizi ve sevdiklerinizi riske atmayın. Bu kapsamda 65 yaş üstü hemşehrilerimizin dışardan temin edilmesi gereken ihtiyaçları için ekiplerimiz her daim hazırdır. Gerek Beyaz Masa, gerek Kaymakamlığımızı aramaları yeterli olacaktır. Ciddiyetle tedbirlere uymamız halinde bu salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Hemşehrilerimiz, Beyaz Masa'ya günün her saatinde ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın korona virüs salgınından korunmak için mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.


Vatandaşlar "112, 155, 156" nolu numaraları arayarak Vefa Sosyal Destek Grubu'na, 444 9 709 nolu numarayı arayarak da Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa birimine taleplerini iletebiliyor. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]