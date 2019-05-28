Pursaklar'da cami alanını genişletme çalışmaları

Pursaklar İlçe Belediyesi ekiplerince, Şehitlik Caminin çevresinin genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Pursaklar İlçe Belediyesi ekiplerince, Şehitlik Caminin çevresinin genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Pursaklar ilçesinde Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Caddesinde belediyeye ait halı saha kaldırılarak Şehitlik Camisi'ne dahil edilecek. Etrafı genişletilerek hem caminin çevresi düzenli bir hale gelecek hem de geniş bir meydanı olacak.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Çetin, "Vatandaşlarımızın yakınlarına son görevlerini yerine getirirken yaşanabilecek bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak için böyle bir çalışmaya gereksiniminde bulunduk. Belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyız. Pursaklar halkımıza şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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