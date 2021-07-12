Son dakika haberleri... Pursaklar'da "Çocuk Şenliği" devam ediyor - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından mahallelerde sırayla kurulan oyun istasyonlarında çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Saray, Sirkeli ve Altınova mahallelerinde büyük ilgi gören "Çocuk Şenlikleri", Fatih Mahallesi'ndeki Azmi Ertuğrul İlkokulu bahçesinde devam ediyor.

Şenliğin açılışına, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Milletvekili Arife Polat Düzgün, "Şenliği düzenleyen Pursaklar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklar ailelerinden hediyelerini aldılar ama bir belediye başkanının bunu bir hediye olarak sunması çok ince düşünceli bir fikir." dedi.

Belediye Başkanı Çetin ise yaklaşık 1,5 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerinin yaşandığını hatırlattı.

Normalleşme sürecinde bu etkinlikleri çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Çetin, "Pandemi kurallarına uygun hareket etmeyi önemsiyoruz. Girişte sayıyla çocukları alıyoruz. Çocuklar bu yaz tatili havasını yaşasınlar diye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Çetin, etkinliklerin temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.