Pursaklar'da Çocuk Şenliği'nin Yeni Adresi Altınova Mahallesi - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesine sırayla kurulan olan oyun istasyonlarında gün boyu çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyası eğlenme fırsatı buluyor.

7'den 70'e her kesime hitap eden çalışmaları ile birbirinden güzel etkinlikleri Pursaklar halkı ile buluşturan Pursaklar Belediyesi, çocuklar için 1 ay sürecek olan "Çocuk Şenliği" ile eğlenceyi mahallelere taşımaya devam ediyor.

Saray Mahallesi ve Sirkeli Mahallesinde gerçekleştirilen çocukların büyük ilgi gösterdiği "Çocuk Şenlikleri" iki gün boyunca kurulacak oyun istasyonları ile birlikte Altınova mahallesindeki çocuklara misafir olacak. 15. 00 ile 20. 00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinlikler, mahalle sakinlerine hizmet verecek.

"Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri de mutlu ediyor"

Çocuklara ve gençler ilçede ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Çocuklarımız için de ilçemizde etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Pursaklar Çocuk Şenliği dün Sirkeli Mahallemizde idi. Yarında inşallah Altınova Mahallesine misafir olacağız. Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri de mutlu ediyor. Onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşıyoruz. İlçemizdeki her çocuğumuza ulaşmak için ilerleyen günlerde diğer mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz" dedi.

Çocuk Şenliği'ne yoğun ilgi gösteren ile sakinleri ile keyifli vakit geçiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların eğlencesine ortak olup anı ölümsüzleştirmek isteyen miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.