Pursaklar'da 'Çöpe bir basket de sen at' - Son Dakika
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Pursaklar'da 'Çöpe bir basket de sen at'

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi yeni bir projeye imza atarak kentin çeşitli noktalarına basketbol potası şeklinde çöp kutuları yerleştirerek, vatandaşların çöp atmasını daha eğlenceli hale getirmeyi ve çevre temizliğini amaçlıyor.

Pursaklar'da 'Çöpe bir basket de sen at', System.String[]

Pursaklar Belediyesi yeni bir projeye imza atarak kentin çeşitli noktalarına basketbol potası şeklinde çöp kutuları yerleştirerek, vatandaşların çöp atmasını daha eğlenceli hale getirmeyi ve çevre temizliğini amaçlıyor.


Pursaklar Belediyesi, cadde ve sokaklara potalı çöp kovası yerleştirerek özellikle gençler arasında cazip hale getirmek ve küçük çöp sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla yeni projeyi hayata geçiriyor. Çöpleri toplandığı potalarla, temiz bir ortam oluşturmak, çevre temizliği bilincini geliştirmek, çöp sepetlerinin kullanımını eğlenceli hale getirmek amaçlanıyor. Katı atıklarını basketbol potası şeklindeki çöp kutularına atarken basket atma yarışı yapan gençler ve çocuklar eğlenceli anlar yaşatıyor.


Çöp kovalarının "Çöpe bir basket at" sloganıyla cadde ve sokaklar, park alanı çevresine konulduğunu kaydeden Temizlik İşleri Müdürü Mevlüt Oğuz, "İnsanların yoğun olarak gezinti yaptığı yerlere basket potalı çöp sepetleri yerleştirerek metal kutuların, ambalaj kutularının çevreye atılmasını engellemek amacıyla bu çalışmayı yaptık. Hemşehrilerimizin çevreye bırakılan atıkları spor yaparcasına kutulara basket şeklinde atılmasını sağlayarak çevre kirliliğinin önüne geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.


Oğuz, kentteki potalı çöp kutularının sayısının önümüzdeki günlerde arttırılacağını sözlerine ekledi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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