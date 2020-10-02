Pursaklar'da denetimler sürüyor - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın katılımıyla sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları denetimine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Başkan Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Koçer'in katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son haftalarda, korona virüs vaka sayıları ve can kayıplarında yaşanan hızlı artış nedeniyle, vatandaşların yoğun olduğu iş yerlerinde denetim hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan korona virüs vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Başkan Çetin, özellikle sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunun önemine dikkat çekiyor.

"Kendi sağlığımız başta olmak üzere toplum sağlığını da düşünmeliyiz"

Esnaf ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için esnafımızın aldığı tedbirleri yerinde denetliyor, gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Salgının yayılmasını önlemek için hepimizin sorumlulukları var. Hepimiz bu sorumluluklarımıza dikkat etmeli ve tedbirlerimizi almak zorundayız. Vatandaşlarımızın bizlere yardımcı olmalarının bu denetimler ve toplum sağlığı açısından çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz riayet edelim. Hep birlikte kendi sağlığımız başta olmak üzere başkalarının sağlığını düşünerek bu tedbirleri almak zorundayız. Hemşehrilerimize uyarılarda bulunmak için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Pursaklar halkının bilincini ve duyarlılığını tazeliyoruz"

Herkesin pandemi ile ilgili tehlikenin bilincinde olması gerektiğini belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin genel denetimlerine devam ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymakla birlikte, sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerde alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını unutmamalıyız. Yapmış olduğumuz denetimlerin amacı hemşehrilerimize ceza yazmak değildir. Pursaklar halkının bilincini ve duyarlılığını tazeleyerek üç altın kurala azami derecede uymalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. - ANKARA