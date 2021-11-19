Pursaklar'da "Deneyap ve Bilim Atölyeleri" hizmete açıldı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi Deneyap ve Bilim Atölyelerini hizmete açtı.

Oluşturulan teknoloji atölyelerini Başkan Ertuğrul Çetin, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakıf Müdürü Ömer Kökçam ile birlikte gezerek geleceğin mucitlerini yetiştirecek olan Deneyap ve Bilim Atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Gençlere yönelik önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Teknoloji atölyeleri ile gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Türkiye Teknoloji Takımı Vakıf Müdürü Ömer Kökçam ile Yaşam Merkezimizde kurduğumuz Denayap ve Bilim Pursaklar Atölyelerini inceledik. Geleceğin dünyasında onları söz sahibi yapacağız. Gençlerimize güveniyoruz." dedi.

T3 Vakıf Müdürü Ömer Kökçam da teknoloji atölyesinin kurulmasında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, atölyenin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.