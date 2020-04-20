Pursaklar'da dezenfeksiyon işlemlerine devam ediliyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon, temizlik ve denetim çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltabilmek ve yok edebilmek adına başlatılan çalışmalar kapsamında, halkın yoğun şekilde kullandığı cadde, sokak, park, iş yerleri, toplu ulaşım araçları, kamu kurumları ve meydanlar belediye ekiplerince yıkanmasının ardından dezenfekte ediliyor.

Çalışma yapan personel de sosyal mesafe kurallarına uyuyor.

"Zorunlu olmadıkça evde kalın"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, her gün başka bir mahallede dezenfeksiyon çalışmasına ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların sağlığı için mücadele ettiklerini kaydeden Çetin şunları kaydetti:

"Mesai arkadaşlarımız insanüstü bir mücadele örneği göstererek hem temizlik çalışmalarına devam ediyor hem de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Devletimiz tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşımaktadır. Biz sizin için dışarıdayız, siz lütfen zorunlu olmadıkça evde kalın."