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Pursaklar'da evlere ambalaj atığı poşeti dağıtılıyor - Son Dakika

Pursaklar'da evlere ambalaj atığı poşeti dağıtılıyor

29.11.2021 12:33
Pursaklar'da evlere ambalaj atığı poşeti dağıtılıyor

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye ekipleri, evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi için evlere ambalaj toplama poşeti dağıtıyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye ekipleri, evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi için evlere ambalaj toplama poşeti dağıtıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada "Sıfırdan Başlıyoruz" sloganıyla yürüttükleri proje kapsamında atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için ambalaj poşeti dağıtmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ayyıldız Mahallesinde 62 binada 950 daireye ambalaj toplama poşeti dağıtıldığını bildiren Çetin;

"Atıklarımızın ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına önemli bir çalışma yürütüyoruz. Geri dönüşüme yönelik attığımız adımlara hemşehrilerimizin göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi

Pursaklar'da evlere ambalaj atığı poşeti dağıtılıyor
Pursaklar'da evlere ambalaj atığı poşeti dağıtılıyor

Pursaklar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da evlere ambalaj atığı poşeti dağıtılıyor - Son Dakika


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