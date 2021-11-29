Pursaklar'da evlere ambalaj atığı poşeti dağıtılıyor - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye ekipleri, evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi için evlere ambalaj toplama poşeti dağıtıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada "Sıfırdan Başlıyoruz" sloganıyla yürüttükleri proje kapsamında atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için ambalaj poşeti dağıtmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ayyıldız Mahallesinde 62 binada 950 daireye ambalaj toplama poşeti dağıtıldığını bildiren Çetin;

"Atıklarımızın ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına önemli bir çalışma yürütüyoruz. Geri dönüşüme yönelik attığımız adımlara hemşehrilerimizin göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi