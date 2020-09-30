Pursaklar'da fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşüyor - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını yerinde inceledi.

Vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alan yeşil alanların daha düzenli ve temiz olmasını hedefleyen Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda ilçe genelindeki tüm parklarda hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Pursaklar'da kış mevsimi hazırlıklarını hızlandıran ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda çim biçme, yabani otla mücadele, mıntıka temizliği ve peyzaj çalışmalarını denetledi.

"Temiz çevre sağlıklı bir geleceği inşa eder"

Vatandaşların nefes alacağı alanları çeşitlendirdiklerini ve mevcut yeşil alanlarda da bakım çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çetin, "Temiz bir çevre sağlıklı bir geleceği inşa eder. İlçemizi görsel zenginliğe ve daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rengarenk çiçekleri, yemyeşil ağaçları göreceğimiz, umutla ve neşeyle dolacağımız yeni alanlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pursaklar'ı güzelleştiriyor, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışıyoruz. İlçemizi görsel anlamda daha zengin bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçedeki yeşil alanların sayısını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çetin, "Yeşilliği ile öne çıkan ilçeler arasında yer almaya, var olan yeşil alanları yenileri ile artırmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA