Pursaklar'da gaziler onuruna yemek - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri onuruna yemek verdi.

Gaziler onuruna gerçekleştirilen yemek programına AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katılım sağladı. Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna verilen yemek programında gazi ve gazi yakınları ile tek tek ilgilenen Başkan Ertuğrul Çetin, şehit aileleri ile de bir süre sohbet etti.

"Bizim için önemli olan hatırlanmaktır"

Düzenlenen yemek programında konuşma yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar; "Bizim için önemli olan hatırlanmaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de güzel ülkemize yönelen silahlara karşı her zaman göreve hazırız. Canımızı seve seve veririz. Vatan toprağı için şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Tüm gazilerimiz ve şehit yakınlarımız adına, bu özel günde bizleri bir araya getiren başta Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği tüm yakınları ile gazilerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır"

Gaziler adına gerçekleşen yemek programında şehit ve gazileri anan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bizler bu ülkede huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu anlamlı günde, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği tüm yakınları ile gazilerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır. Vatanları için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gaziler Günü münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerine ev sahipliği yaptığımız programa katılım sağlayan tüm gazilerimize, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İl Başkan Yardımcılarımıza, Kaymakamımız Mehmet Yıldız ve İlçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Bu özel günde şehit yakınları ve gazilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ülkemizin ve milletimizin bekası için bir an olsun düşünmeden canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnettarız. Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şifa ve esenlik diliyorum.19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA