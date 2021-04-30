Pursaklar'da gri duvarlar sanata dönüşüyor - Son Dakika

Pursaklar'da gri duvarlar sanata dönüşüyor

30.04.2021 11:14
Pursaklar'da gri duvarlar sanata dönüşüyor, System.String[]

Satı Öztürk İlkokulu'nun duvarlarında muazzam bir boya çalışması gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, ilçede gri ve soğuk bakışlı duvarlar bırakmamak adına çalışmalarını hızlandırdı.

Satı Öztürk İlkokulu'nun duvarlarında muazzam bir boya çalışması gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, ilçede gri ve soğuk bakışlı duvarlar bırakmamak adına çalışmalarını hızlandırdı.

İlçeyi daha güzel ve rengarenk bir görünüme kavuşturmak için kent estetiğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Pursaklar Belediyesi, ilçede uygun olan duvarları resimlerle süsleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla resim çizmeye hazır hale getirilecek olan duvarlar, ressamların hünerli ellerinden çıkacak olan çalışmalarla ile adeta bir sanat galerisi haline gelecek.

Bu kapsamda ilçe duvarlarında yapılacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, duvarları resimlerle süsleyerek cadde ve sokaklara estetik bir görüntü kazandırdıklarını belirtti.

"Duvarlarımızı, estetik görseller ile sanat eseri haline getiriyoruz"

Yürütülen her çalışmada görsel estetiğe büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Görüntü kirliliğine neden olan ilan panoları, billboard ve gelişigüzel asılan afişleri temizleyerek duvarlarımızı, estetik görseller ile sanat eseri haline getiriyoruz. Rengarenk duvar çalışmaları tamamlandığında Satı Öztürk İlkokulu duvarlarında olduğu gibi görenlere görsel bir şölen sunacağız. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin de bu güzel eserlere sahip çıkacaklarına, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarına olan inancım ve güvenim tamdır" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da gri duvarlar sanata dönüşüyor
Pursaklar'da gri duvarlar sanata dönüşüyor
Pursaklar'da gri duvarlar sanata dönüşüyor
Pursaklar'da gri duvarlar sanata dönüşüyor

Pursaklar Belediyesi, Hisarcık, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da gri duvarlar sanata dönüşüyor - Son Dakika


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