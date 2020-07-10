Pursaklar'da hayat daha kolay - Son Dakika

Pursaklar'da hayat daha kolay

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet süreçlerini basitleştirerek, anlık veri paylaşımını sağlayacak olan "Kent Bilgi Sistemine" geçiş yaptı.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet süreçlerini basitleştirerek, anlık veri paylaşımını sağlayacak olan "Kent Bilgi Sistemine" geçiş yaptı.


Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için bilgi toplumunun gerekliliği olan Kent Bilgi Sistemini devreye sokarak, zaman kaybının önüne geçerek, ilçe sakinlerine önemli kolaylıklar sağlıyor.


Her geçen gün büyüyen ve gelişen Pursaklar'da günümüz bilgi teknolojileri ve uygulamaları destekli bir bilgi sisteminin, Pursaklar Belediyesi bünyesinde kurulup yaygınlaştırılması, bunların sağladığı yararların internet tabanlı sistemler aracılığıyla belediyenin ve vatandaşların kullanımına sunuluyor.


Pursaklar'a ait teknik, sosyal ve ekonomik durumun CBS teknolojisinden faydalanılarak çıkarılması, belediye çalışmalarında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesi, kent yöneticilerine güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı ve doğru kararlar verme imkanı sağlıyor.


En yakın hastane, eğitim kurumları, resmi kurumlar, ibadethaneler, banka yerleri, alışveriş yerleri, park yerleri, sağlık tesisleri, iş merkezleri, polis merkezleri, adres sorgulama, durak yerleri, afet toplanma yerleri, nöbetçi eczaneler, üst yapı projeleri ve çalışmaları "Kent Rehberi Bilgi Sistemi" aracılığıyla kolaylıkla ulaşılabilecek.


Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bilgi İşlem Müdürü Tugay Şahin; "Kent Rehberi Bilgi Sistemi ile ilçemize ait bütün bilgiler artık bir tık uzağımızda olacak. İlçemizde bulunan parsellere, internet üzerinden adres bilgileriyle veya tapu bilgileriyle sorgulamalarını yaparak yerleri harita üzerinden uydu görüntüleriyle birlikte görüntülenebilecek. İlçemizde bulunan nöbetçi eczaneleri, durakları, okulları, sağlık tesislerini, camileri, bankaları, alışveriş yerlerini ve parkları sorgulayıp harita üzerinden bu tesislerin konum bilgilerine anında ulaşılabilecek" dedi.


"CBS sistemi hem tasarruf hem de kolaylık sağlayacak"


Belediye olarak hizmetlerini dijital sistemlere uygun hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bizler ilçemizde günümüz teknolojisini kullanarak coğrafi tabanlı ve etkin bir şekilde Pursaklar'ı yönetebilmeyi hedefliyoruz. Modern belediyecilik noktasında artık kaçınılmaz bir gereklilik olan Kent Bilgi Sistemi ile belediyemizin daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlayacak. İş gücü, kaynak ve zaman tasarrufu sağlayan bu sistemle aynı zamanda uygulamada bilgi ve veri güvenliği de sağlanmış olacak" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da hayat daha kolay - Son Dakika
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