Pursaklar'da hayvan barınağı yenilendi

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki belediyeye ait hayvan barınağında yenileme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının barınağı yenilediklerini belirtti.

Hayvanların daha sağlıklı bir ortama kavuştuğunu aktaran Çetin, "Dışarıda yaşamını idame ettiremeyecek, bakıma muhtaç durumda olan sokak hayvanlarını gözetimimiz altında tutarak yaşamlarını barınakta sürdürmelerini sağlıyoruz. Hayvan barınağında hayvanların aşıları ve kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor. Bu yeni düzenleme ve iyileştirme çalışmaları ile hem sokak hayvanlarını hem de hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.