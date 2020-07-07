Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Son Dakika

Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası

Pursaklar Belediyesi, gençlerin ve çocukların daha modern koşullarda basketbol oynayıp gönüllerince eğlenebileceği "Mini Basketbol Sahası" projesini hayata geçirdi.

Pursaklar Belediyesi, gençlerin ve çocukların daha modern koşullarda basketbol oynayıp gönüllerince eğlenebileceği "Mini Basketbol Sahası" projesini hayata geçirdi.

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Sosyal, kültürel, her türlü üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının yanında spora yönelik yatırımlar yapan, yeni projeler hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, çocukların arkadaşları ile keyifli vakit geçirebileceği "mini basketbol sahası" yapım çalışmalarına hız verdi. Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi ve Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan mini basketbol sahaları ile çocukların trafiğe açık alanlarda vakit geçirmek yerine daha güvenli ortamlarda sportif aktivitelerini yapmalarına olanak sağlanıyor.


"İlçemize 2020 sonuna kadar 20 basketbol sahası kazandıracağız"


Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı tamamlanan basketbol sahasındaki denetimlerinin ardından çocuklarla gazozuna basket oynadı. Belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirten Çetin, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu yaşamaları için sosyal yaşam alanlarını inşa etmeye devam ediyoruz. Park yapım çalışmalarımızın yanı sıra gençlerimizin spor yapıp, kaliteli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak olan mini basketbol sahalarımızdan iki tanesini tamamladık. Çalışmalarımızı ilçe geneline yayarak bütün vatandaşlarımızın hizmetlerden faydalanması sağlıyoruz. İlçemize 2020 sonuna kadar 20 basketbol sahası kazandıracağız. Pursaklar'ın çehresini tamamıyla değiştirmekte kararlıyız. Mini basketbol sahamızın öncelikle evlatlarımıza, mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Mahallesi, Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Son Dakika
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