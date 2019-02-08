Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da Kadınlara Sağlık Semineri Veriliyor

Pursaklar'da Kadınlara Sağlık Semineri Veriliyor

24 dakika önce

Pursaklar'da kadınlara rahim ağzı ve meme kanseri konusunda eğitim verilme çalışmaları sürüyor.

Pursaklar'da Kadınlara Sağlık Semineri Veriliyor, System.String[]
Pursaklar'da kadınlara rahim ağzı ve meme kanseri konusunda eğitim verilme çalışmaları sürüyor.

Pursaklar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi tarafından Hüma Sultan Hanım Evi'nde düzenlenen seminerde kadınlar, Dr. Belma Değerli Maraş tarafından rahim ağzı ve meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

Taramaların yaş grupları, evde yapılacak kontrollerin yöntemleri, kanserden korunmanın yolları hakkında bilgi veren Maraş, "Kontrollerinizi mutlaka yaptırın. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir." dedi.

Maraş, KETEM tarafından hazırlanan bilgi broşürlerinden da dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:08 Kaynak: AA

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