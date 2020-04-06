Pursaklar'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, market ve pazarlarda esnaflara uyarılarda bulunarak tıbbi maske ve eldiven dağıttı.

Pursaklar'da semt pazarlarında alınan yeni tedbirler kapsamında pazarların girişlerine zabıta ekipleri tarafından bariyerler kurularak maske denetimi yapıldı. Ekipler tarafından, semt pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan maskeli olanlar pazara alınırken, maskesiz olan vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunularak ücretsiz maske ve eldiven dağıtıldı.

65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındakilerin de pazara girmesine izin verilmezken, alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından pazar girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra pazara alındı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, salgının önüne geçebilmek için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirterek, "Esnaflarımız sosyal mesafe alanına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimiz de oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyorlar. Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın." dedi.