Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da kurban satış ve kesim alanında denetim
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Pursaklar'da kurban satış ve kesim alanında denetim

29 dakika önce

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan pazar yerinde, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerde bulundu.

Pursaklar'da kurban satış ve kesim alanında denetim, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan pazar yerinde, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerde bulundu.
Denetimlerde kurbanlık hayvanların geldiği yerler, kurbanlık hayvan satışı için izin belgeleri, kurbanların sağlık taraması, satışı yapılan hayvanların sağlıklı olup olmadıkları ve satıcıların tartı aletleri incelendi.
İlçede kurbanlık satışlarının başladığını, hem üreticinin hem de alıcının mağdur olmaması için denetimleri artırdıklarını söyleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları kaydetti:
"Amacımız insanlarımızın sağlıklı, huzur ve güven içinde kurbanlarını kesmelerini sağlamak. Bu konuda pazara gelen hayvan satıcılarını ve sattıkları hayvanları kayıt altına alıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğümüz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazarda sürekli kontroller gerçekleştiriyorlar. Şu ana kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Belediye olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını, rahat ve huzur içinde geçirmeleri gerekli bütün tedbirleri alıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:32 Kaynak: AA
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