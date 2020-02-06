Pursaklar'da mahalle buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
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Pursaklar'da mahalle buluşmaları devam ediyor

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mahalle Buluşması" programları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Pursaklar'da mahalle buluşmaları devam ediyor, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mahalle Buluşması" programları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Buluşmada, Başkan Çetin'e başkan yardımcıları, birim müdürleri eşlik etti.

Çetin, yaptığı konuşmada, karar alma sürecindeki konularla ilgili ilçe halkıyla bir araya gelerek görüşlerini dinlediklerini söyledi.

Mahalle halkının yapılmasını istemediği hiçbir projenin hayata geçirilmeyeceğini belirten Çetin, "Mahalle buluşmaları kapsamında tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle hemşehrilerimizin taleplerini yerinde görüyor, en kısa sürede de çözüm üretiyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için çabalıyoruz." diye konuştu.

Pursaklar'a hizmet üretmek için var güçleriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkanı değerlendirerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Özgür Ertuğrul, Karşıyaka, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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