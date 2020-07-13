Pursaklar'da "maske, sosyal mesafe ve hijyen" denetimi - Son Dakika

Pursaklar'da "maske, sosyal mesafe ve hijyen" denetimi

Pursaklar'da İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından "maske, sosyal mesafe ve hijyen" denetimi yapıldı.

Pursaklar'da İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından "maske, sosyal mesafe ve hijyen" denetimi yapıldı.

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İçişleri Bakanlığının gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelgeyle birlikte denetimlerini sıkılaştıran Pursaklar Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu kafe, restoran, berber, kuaför, güzellik merkezleri, düğün salonları, alıveriş merkezleri ve pazar yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği kontrol edildi. Belediye ekipleriyle beraber Ocak ayından bu yana yoğun bir mesai harcayan Başkan Ertuğrul Çetin, yayınlanan genelge ile birlikte denetim çalışmalarına katıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte işletmeleri gezen Başkan Çetin, işletme sahiplerini korona virüs tedbirleri noktasında uyardı. Çalışanların eldiven ve maske kullanımına bakılan denetimlerde, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da inceleme yapıldı.


"Pandemi döneminde sürekli olarak sahadayız"


Denetimlerin vatandaşların sağlıklı bir hizmet alabilmeleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yapıldığını belirten Başkan Çetin, "Ocak ayından itibaren yaklaşık 7 aydır kesintisiz olarak korona virüsle mücadele ediyoruz. Kamusal alanların tamamında önlemlerimizi alarak uyarı tabelalarımızı astık. İlaçlama, dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik. İlçemiz nüfusunun iki katından daha fazla maske ve dezenfektan dağıttık. Bilim Kurulunun tavsiyelerine harfiyen uymaya çalıştık. İlk günden itibaren maske, mesafe ve hijyen diyerek yola çıktık. Pandemi döneminde belediye ve kaymakamlık olarak sürekli sahadayız. Korona virüsün ilk iki ayını belli bir seviyede götürdük. İlçemizdeki vaka sayılarında düşük bir standartta ilerledik. Üzülerek belirtmeliyim ki son 15 günde ilçemizde vaka sayısında ciddi bir artış söz konusu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Lütfen rehavete kapılmayarak kurallara uyalım. Belediye olarak son virüs yok olana kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Denetimlerde esnafların genel olarak kurallara uyduğu ve tedbirleri aldıklarını belirten zabıta ekipleri, denetimlerin vatandaşların sağlığı için sık sık yapılacağını belirtti. - ANKARA

Zabıta Müdürlüğü, Pursaklar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da 'maske, sosyal mesafe ve hijyen' denetimi - Son Dakika
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