Pursaklar'da millet bahçesi yapımı için jeolojik etüt çalışması başladı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesince yapılacak millet bahçesi için zemin raporlarının hazırlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, Gümüşoluk Göleti Millet Bahçesi ilan edilen alanın imar plan değişikliğinin tamamlanması için gerekli olan kurum görüşlerinin tamamlandığını belirtti.

Millet bahçesinin tamamlanmasıyla ilçe sakinlerini güzel bir yaşam alanına sahip olacağına dikkati çeken Çetin, "Pursaklar sakinleri haftanın yorucu koşuşturmasından uzak kalmasına yardımcı olacak. Alanda zemin etüt çalışmaları başladı. Zemin raporları hazırlanıyor. Yoğun yeşil alanı ve doğal göletiyle birlikte çok güzel bir yaşam alanı olacak. Hızlı şekilde tamamlayarak millet bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz'." dedi.