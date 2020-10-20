Pursaklar'da Muhtarlar Günü etkinliği - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda organize edilen ve mahalle muhtarlarının katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Çetin, demokrasinin ve yerel yönetimlerin başlangıcının muhtarlık olduğunu söyledi.

Muhtarların demokrasinin temel taşları olduğuna vurgulayan Çetin, muhtarın mahallelerdeki sorunların çözümü için kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasında köprü vazifesi yaptığını belirtti.

Çetin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede muhtarlarla yoğun çalıştıklarına değinerek, "Bu zorlu zamanlarda da elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve büyük emek sarf eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte sorunları çözmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Mehmet Yıldız da Pursaklar'ı Kaymakamlık, Belediye ve muhtarlıklarla ortak çalışarak daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getireceklerini ifade etti.