Pursaklar'da muhtarlar toplantısının ana gündemi "korona virüs" - Son Dakika

Pursaklar'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, pandemi sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirerek istişarelerde bulundu.

Muhtarlarla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında korona virüs hastalığının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amaçlı tedbirler alan Pursaklar Belediyesinin, dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz demeden devam ettiği dile getirildi.

İstişare toplantısında öne çıkan diğer bir gündem maddesi ise belediye ekiplerinin aralıksız caddeleri, sokakları, hizmet binalarını ilaçlamaya devam ettiği ayrıca Başkan Ertuğrul Çetin, Kaymakam Mehmet Yıldız ile birlikte gün aşırı, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek denetimlerde bulunduğu da belirtildi.

Devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören mahalle muhtarları, belediye ile koordineli olarak mahalle sakinlerini pandemi hakkında bilgilendirdikleri, alınması gereken tedbirler konusunda da uyarılarda bulunulduğuna da değinildi.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda muhtarlara hitap eden Çetin, bu zorlu süreçte muhtarlar başta olmak üzere herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

"Aşı bulunana kadar eski bildiğimiz normal hayat olamayacak"

Pandemi sürecinde muhtarların gayretli çalışmalarından ve verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde mahallelerimizde pandemi süreci boyunca tüm kurumlarla koordine içerisinde hareket ettik. İlçemiz genelinde salgınla ilgili tüm tedbirleri alıyor, gerekli denetimleri de yapıyoruz. Virüsün aşısı bulunana kadar bu eski bildiğimiz normal hayat olamayacak. Biraz daha sabır ve fedakarlık göstermeliyiz. İnşallah daha güzel ve sağlıklı günlere yakın zamanda ulaşacağız" dedi.

"Tedbiri elden bırakmadan kurallara harfiyen uymamız gerekiyor"

Kaymakam Mehmet Yıldız, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz denetimlerde esnaf ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme çabası içinde olduk. Bundan sonra bu kadar uyarılara rağmen, başkasının hayatını riske atan, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem yapılacak. Sizlerde tedbirlere uymayanları ihbar edin. Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bu işin şakası yok. Tedbiri elden bırakmadan kurallara harfiyen uymamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Mahalle muhtarlarından Başkan Çetin'e teşekkür

Özellikle pandemi sürecinde ortaya konulan performanstan çok memnun olduklarını ifade eden muhtarlar, mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt, kilitli parke döşenmesi, Pursaklar'ın çehresini değiştirecek olan projeler, temizlik ve çevre düzeni gibi birçok farklı konuda memnuniyetlerini dile girdi. - ANKARA