Pursaklar'da Nevruz Coşkusu - Son Dakika

Ankara Pursaklar'da düzenlenen etkinliklerle Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Nevruz kutlamalarına İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Okul bahçesinde Nevruz ateşinin yakılması, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve öğrencilerin ateşin üzerinden atlamasıyla başlayan kutlamalar, çeşitli yarışmalarla devam etti. Ok atma, demir dövme, yumurta tokuşturma, halk oyunları ve şiirler okunmasının ardından sona eren etkinliklerle öğrenciler, Nevruz Bayramını doyasıya kutladı.

"Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen geleneği ilçemiz öğrencileri ile birlikte yaşadık"

Nevruz Bayramının birlik ve beraberliği simgelediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nda ok attık, demir dövdük, ateş üstünden atladık ve yumurta tokuşturduk. Halk oyunları, şiirler ve Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen geleneği ilçemiz öğrencileri ile birlikte yaşadık. Hemşehrilerimize sağlıklı, mutlu ve barış içerisinde günler diliyorum. Nevruz Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Baharın ve bereketin müjdecisi olan Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun"

Nevruz Bayramının Türk Dünyasında binlerce yıldır kutlandığını belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde olduğu gibi Pursaklar'da da, nevruzu heyecanla karşılıyoruz. Baharın ve bereketin müjdecisi olan Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA