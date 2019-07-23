Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da öğrencilere spor malzemeleri hediyesi
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Pursaklar'da öğrencilere spor malzemeleri hediyesi

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi, yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.

Pursaklar'da öğrencilere spor malzemeleri hediyesi, System.String[]
Pursaklar Belediyesi, yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamındaki yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor.
Okullara kayıt yaptıran yaklaşık 2 bin öğrenciye Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından spor malzemesi verildi.
Çetin, spor okullarında eğitim alan çocukların eğitim hayatlarında da başarılı olduklarını gördüklerini belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:57 Kaynak: AA
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