Pursaklar'da öğrencilere spor malzemeleri hediyesi
1 saat önce
Pursaklar Belediyesi, yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.
Pursaklar Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:57 Kaynak: AA
, yaz spor
okullarına kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamındaki yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor.
Okullara kayıt yaptıran yaklaşık 2 bin öğrenciye Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından spor malzemesi verildi.
Çetin, spor okullarında eğitim alan çocukların eğitim hayatlarında da başarılı olduklarını gördüklerini belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını kaydetti.
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