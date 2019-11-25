Pursaklar'da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Pursaklar'da tören düzenlendi.

Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mehmet Yıldız, öğretmenliğin bir hizmet mesleği olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması, gelişmesi ve kalkınmasının ancak özgür ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmekle mümkün olduğunu kaydeden Yıldız, "En önemli yatırımın geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor ve her birinize yaşamınız boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğretmenlerin gününü tebrik ederek, "Sevgi ve şefkat ile çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirerek geleceğimizin inşasında emek veren, gayret gösteren, alın teri döken tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, "Sizler bir medeniyeti inşa eden nesilleri yetiştirmektesiniz. Öğretmen bir eğitimci bir rehber ve bir sanatkardır. Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.