Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da "Okullar Hayat Olsun Projesi"
Son Dakika Güncel Haber

Pursaklar'da "Okullar Hayat Olsun Projesi"

45 dakika önce

Pursaklar Belediyesi'nin "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında açacağı yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Pursaklar'da
Pursaklar Belediyesi'nin "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında açacağı yaz spor okulları için kayıtlar başladı.
Pursaklar Belediyesi'nin yaz spor okullarından faydalanmak isteyen öğrenciler, Tevfik İleri Kültür Merkezi, Hicret Camisi, Beşyol Kavşağı, İyisu Çeşmesi, Satı Öztürk, Azmi Ertuğrul, Ayyıldız, Saray, Altınova, Sirkeli ilk ve ortaokullarındaki kayıt merkezlerine başvuru yapabilecek.
Kurslara katılacak öğrencilere haftada 3 gün Satı Öztürk, Ayyıldız, Azmi Ertuğrul, Sirkeli ve Saray ilkokulları ile Altınova Ortaokulunda eğitim verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:41 Kaynak: AA
Saray, Pursaklar Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkan Şoray ile Sibel Can 15 dakika kala oy kullandı AK Parti'ye olan yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:26:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da "Okullar Hayat Olsun Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]