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Pursaklar'da öncelik yayanın

41 dakika önce

Pursaklar'da "Öncelikli Yaya Yılı" kapsamında uygulama yapıldı.

Pursaklar'da öncelik yayanın, System.String[]

Pursaklar'da "Öncelikli Yaya Yılı" kapsamında uygulama yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Ülke genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyu devam edecek olan bu uygulamaya Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, daire amirleri, polisler ve öğrenciler katıldı. Pursaklar Anadolu Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde düzenlenen 'yaya geçidi nöbeti' etkinliğinde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, ülke genelinde olduğu gibi Pursaklar'da da farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Başkan Çetin, "Sürücülere bu kampanya hakkında bilgi vermek, ülkemizde meydana gelen ölümlü-yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçmek üzere ilçemizde kampanyamızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Özgür Ertuğrul, Mehmet Yıldız, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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