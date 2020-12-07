Pursaklar'da online halk buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokağa çıkma kısıtlamasında sosyal medya haber siteleri üzerinden vatandaşlarla buluşuyor.

Mahalle buluşmaları ile vatandaşların nabzını yoklayan Başkan Ertuğrul Çetin, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ilçe sakinleriyle dijital kanallar üzerinden iletişim kurarak yapılan ve yapılması planlanan projeleri vatandaşlarla paylaşırken, hemşehrilerinin talep ve fikirlerini dinliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği hafta sonları evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlar için ilçede faaliyet gösteren sosyal medya haber sitelerine sıra ile konu olarak her hafta ilçe sakinlerinden gelen soruları yanıtlamaya devam edecek.

"Ortak aklı önemsiyoruz"

Pandemi süresince online programların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sosyal medyanın hızı ve kolay erişilebilirliği sayesinde vatandaşlarımızın taleplerine kısa sürede çözüm üretebiliyoruz. Belediye hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek için vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alıyoruz. Yapacağımız hizmetlerde vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri önceliğimizi oluşturuyor. Ortak akla büyük önem veriyoruz. Bu sebeple de sosyal medyayı ilçemizin yararına kullanmaya devam edeceğiz. İlerleyen günlerde de online medya hesapları üzerinden vatandaşlarımızın fikir ve görüşlerini alarak Pursaklar için hizmet etmeye devam edeceğiz. Salgın sürecinin en kısa sürede sonlanması ve vatandaşlarımız ile yüz yüze görüşmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - ANKARA