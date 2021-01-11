Pursaklar'da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor - Son Dakika

Pursaklar'da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor

11.01.2021 11:46
Pursaklar'da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor, System.String[]

Pursaklar'ın birçok noktasına parklar ve yürüyüş yolları inşa eden Pursaklar Belediyesi, var olan parkları, yürüyüş yollarını yeniliyor ve yenilerini inşa etmeye devam ediyor.

Pursaklar'ın birçok noktasına parklar ve yürüyüş yolları inşa eden Pursaklar Belediyesi, var olan parkları, yürüyüş yollarını yeniliyor ve yenilerini inşa etmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, sağlıklı yaşama destek amacıyla hem mevcut parkları, yürüme yollarını yeniliyor hem de yenilerini inşa ediyor. Bu kapsamda ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde parklarda vakit geçirebilmeleri için eskiyen park ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, yapımına başlanacak olan yeni park ve yürüyüş yollarında da denetimlerde bulundu. Ayrıca Saray Fatih Mahallesinde yürüyüş yolu yapım çalışmalarına da devam eden Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilce genelindeki parklarda vatandaşların yürüyüş ve spor yapmak için kullandığı yumuşak zeminleri de yeniliyor.

"Pursaklar'ın dört bir yanında gerçekleştirilen yeni parklarla ilçemize bambaşka bir hava katıyoruz"

Sporu ilçe genelinde yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Günün koşuşturmacası içinde insanların kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Pursaklar'ın dört bir yanında gerçekleştirilen yeni parklarla ilçemize bambaşka bir hava kattık. Sporun temeli olan koşu ve yürüyüş yollarını yapıyoruz. Parklarda yürüyüş yollarımızın kalitesini artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Hem yürüyüş hem de dinlence alanı olarak kullanılacak bu yollar, ilçemizin en gözde yerlerinden biri haline gelecek" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor
Pursaklar'da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor
Pursaklar'da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor - Son Dakika


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