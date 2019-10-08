Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da parklara yoğun bakım
Son Dakika Güncel Pursaklar'da parklara yoğun bakım

Pursaklar'da parklara yoğun bakım

2 saat önce

İlçenin her noktasında kaldırım ve asfalt bakımlarını gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, parklarda da onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar'da parklara yoğun bakım, System.String[]

İlçenin her noktasında kaldırım ve asfalt bakımlarını gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, parklarda da onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Pursaklar Belediyesi, vatandaşlarının daha temiz ve düzenli bir ortamda zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım ve onarım çalışması başlattı. Pursaklar Belediyesi ekipleri; Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu, Şehit Yunus Yılmaz ve Muradiye Parkı'nda çalışmalarda bulundu.


Pursaklar Belediyesince yürütülen çalışmalarda ekipler; yabani otların temizliğini yaparak ağaç gruplarının da bakım ve sulama işlemlerini gerçekleştirdi. Parklara yemyeşil bir görünüm kazandıran Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmalarını hızla gerçekleştirmeye devam ediyor. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
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