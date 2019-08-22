Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da pastacılık ve işaret dili kursiyerleri sertifikalarını aldı
Son Dakika Güncel Haber

Pursaklar'da pastacılık ve işaret dili kursiyerleri sertifikalarını aldı

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde pastacılık ve işaret dili kurslarına katılan kadınlar sertifikalarını aldı.

Pursaklar'da pastacılık ve işaret dili kursiyerleri sertifikalarını aldı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde pastacılık ve işaret dili kurslarına katılan kadınlar sertifikalarını aldı.


Pursaklar Belediyesi, kadınları meslek sahibi etmeye devam ediyor. Her geçen gün üye sayıları artan hanım evlerindeki kurslara ilgi de giderek artıyor. Pursaklar Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü kurslara katılan kadınlar yeni meslekler ediniyor. Her yıl binden fazla kadına verilen kursların sonunda MEB onaylı sertifika alan kadınlar, bu sertifikalarla çalışma hayatına da atılabiliyor. Yaz mevsiminde kurslara devam eden kadınlar, pastacılık ve işaret dili kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika sahibi oldu. Sertifika almanın heyecanını yaşayan kadınlar, "Belediyemizin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanarak yeni meslekler ediniyoruz. Burada öğrendiklerimiz hayatımıza artı değer kazandırıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediyesine ve Başkanımız Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını ifade etti. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir
Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:55:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da pastacılık ve işaret dili kursiyerleri sertifikalarını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]