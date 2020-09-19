Pursaklar'da salgın denetimleri sürüyor - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, farkındalık oluşturmak amacıyla özel halk otobüsünde vatandaşlarla birlikte yolculuk yaparak vatandaşlardan Kovid-19 konusunda dikkatli olmaları istedi.

Vatandaşları uyaran Çetin, salgınla mücadele kapsamında belediye tarafından alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Ertuğrul Çetin, "İlçemizde vaka sayıları biraz arttı. Pozitif vakaların evde takibini biz yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla birlikte koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Belediye olarak düzenli bir şekilde evlerde takipler yapıyoruz. Şu anda 4 bine yakın takip ettiğimiz hasta var. bunların dezenfeksiyonu ilaçları ve ihtiyaçlarının karşılanması için uğraşıyoruz. Sağlık bakanımızda çok umutlu bir açıklama yaptı. İnşallah yıl sonuna kadar bu sorunu halledeceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha sabredip tedbirleri yoğun bir şekilde almamız lazım." dedi.

Vatandaşlar da Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür ederek talep ve isteklerini iletti.