Pursaklar'da sertifika heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar'da sertifika heyecanı - Son Dakika

Pursaklar'da sertifika heyecanı

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanımevi üyeleri, 'çocuk gelişimi' kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Pursaklar'da sertifika heyecanı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanımevi üyeleri, 'çocuk gelişimi' kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.


Her ay yüzlerce hanıma sertifika veren Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim seferberliğini sürdürüyor. Belediyenin sunmuş olduğu imkanları değerlendiren hanımlar, özverili çalışmaları ve gösterdikleri gayretlerle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Kişisel gelişimden mesleki kurslara kadar birçok konuda ücretsiz hizmet alan hanımlar, katıldıkları kursları başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika sahibi oluyor. Bu kapsamda çocuk gelişimi kursuna katılan 18 kursiyer, 380 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan hanımlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı.


Bir çocuğun ilk eğitimini annesinden aldığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Gelecek nesli çok iyi yetiştirmeliyiz. Çocukların eğitimi annelerinden başlar. Bu eğitim temeli üzerine bina inşa edilir. Anne eğitimin merkezindedir. Bilimsel araştırmalar doğrultusunda doğumdan 6 yaşa kadar olan dönem, insan gelişimi açısından en önemli dönem olarak kabul edilmektedir. Kursiyerlerimiz, burada aldıkları eğitimle kendi çocukları ve yakın çevrelerindeki çocukları bilinçli bir şekilde yetişmelerine katkı sağlayacaktır. Kursiyerlerimizin hepsini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Hizmetlerden memnun kalan hanımlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Çetin'e, Halk Eğitim Müdürlüğüne ve eğitmenlere teşekkür ettiler. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
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