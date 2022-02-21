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Pursaklar'da seymen gösterisi düzenledi - Son Dakika

Pursaklar'da seymen gösterisi düzenledi

21.02.2022 18:04
Pursaklar'da seymen gösterisi düzenledi

Pursaklar Belediyesince yaptırılan "Seymen Evi"nde eğitim alan öğrenciler, gösteri düzenledi.

Pursaklar Belediyesince yaptırılan "Seymen Evi"nde eğitim alan öğrenciler, gösteri düzenledi.

Pursaklar Seymen Evi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara'nın vazgeçilmez değerlerinden seymen kültürünün Pursaklar'da yaşatıldığını söyledi.

Çam, gösteri için Pursaklar'ın seymenlerine teşekkür etti.

Pursaklar'da 7'den 70'e her yaştaki vatandaşın kültürüne sahip çıktığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise "Ankara seymen kültürünü Pursaklar Yaşam Merkezimizde yaşatıyoruz. Pursaklar Seymen Evi'nde 6 aydır eğitim gören Pursaklar'ın seymenlerini Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam ve Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile keyifle izledik. Seymenlerimize bizlere sunmuş oldukları gösteriden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Lütfiye Selva Çam, Milletvekili, Pursaklar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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